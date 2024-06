Tuchów ponad tydzień będzie duchową stolicą diecezji tarnowskiej. Rozpoczyna się wielki odpust. Pierwsi pielgrzymi wyruszą już w sobotę rano

Wierni lgną do Matki w Tuchowie

Odpust w Tuchowie to największe wydarzenie religijne w diecezji tarnowskiej. Co roku, w trakcie jego trwania przez lipowe wzgórze z sanktuarium Matki Bożej przewija się około 100 tysięcy pątników. To nie tylko mieszkańcy Tuchowa, Tarnowa i okolicznych wsi, ale również z odległych krańców regionu tarnowskiego, diecezji, a także z całego kraju.

Jak pokazuje praktyka ostatnich lat odżywa idea pielgrzymowania do Tuchowa… pieszo. Coraz więcej osób decyduje się na taką formę dotarcia do tronu Matki Bożej Tuchowskiej. Tegoroczny odpust jeszcze się na dobre nie rozpocznie, a już w sobotę rano na pielgrzymi szlak wyruszą pątnicy z trzech różnych krańców diecezji. W Piątkowej koło Nowego Sącza rozpocznie się II Sądecka Pielgrzymka Pielgrzymka do Tuchowa, podobne wyruszą po porannej mszy św. z Brzeska a także z Mielca. Pielgrzymki są dwudniowe, a pątnicy będą u celu wędrówki w niedzielne popołudnie.