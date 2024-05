Turyści opanowali Gubałówkę. Najwyżej położona w Polsce plaża przeżywa oblężenie. Zdjęcia

Prawdziwe oblężenie przeżywa piaszczysta plaża na Gubałówce. W Polsce jest to najwyżej położona plaża, bo aż 1126 m n.p.m. Turyści zajęli wszystkie leżaki i miejsca z palet przygotowane do wypoczynku. Na samym piasku niewiele osób wypoczywa, bo kto w góry zabiera ze sobą koce lub duże ręczniki plażowe, na których można usiąść.

Turyści postanowili do samego końca majówki wykorzystać czas w Zakopanem. Idealnym miejscem do tego stała się Gubałówka. - Przyjechaliśmy 1 maja i od razu poszliśmy w góry, dzisiaj mamy już dzień wyjazdu, więc lekki spacer na Gubałówkę, ostatni rzut oka na nasze Tatry, i trzeba wracać - mówi Zbyszek z Warszawy, który przyjechał do Zakopanego z rodziną.

Deptak pełen spacerowiczów

Nie tylko słodkie lenistwo, ale także spacery i oglądanie pamiątek cieszą turystów na Gubałówce. W majówkę wszystkie stragany są otwarte, a w nich można znaleźć niemal wszystko. Długopisy, maskotki, magnesy, otwieracze do piwa w najróżniejszych kształtach, a wszystko to z napisem "Zakopane". Mimo iż większość pamiątek nie ma nic wspólnego z Zakopanem i górami, bo albo zostały wyprodukowane w Chinach, albo kształtem i formą nie nawiązują do regionu, to i tak znajdą się chętni na zakup takich pamiątek.

Stragany przy deptaku na Gubałówce, to także drobne przekąski i napoje. Dzięki patrolom pieszym policji coraz rzadziej widać graczy w trzy kubki.