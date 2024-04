UKEN w Krakowie chce uruchomić nowe kierunki: lekarski i pielęgniarstwo. Podpisano list intencyjny z dwoma szpitalami

Jak informuje PAP, początkowo kierunki te mają działać w strukturach Instytutu Nauk Medycznych UKEN, ale za trzy, cztery lata uczelnia chciałaby uruchomić odrębny Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, prowadzący nie tylko działalność dydaktyczną, ale i naukowo-badawczą.

- Jest mi miło, że mogę podziękować za dobrą wolę, wolę współpracy, za otwartość – powiedział rektor UKEN prof. Piotr Borek.

Mówiąc o wykwalifikowanej kadrze szpitala św. Jana Pawła II i szpitala Rydygiera, określił on podpisany list jako „rękojmię, że adepci, studenci, będą mieli szanse uzyskiwać najwyższej jakości kwalifikacje”.

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski podkreślił, że list przyczyni się do utworzenia kierunku lekarskiego, co wpłynie na zmniejszenie deficytu medyków. O zapełnieniu luki kadr medycznych mówił też prezes zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera Artur Asztabski: - To w przyszłości także dla naszego szpitala oznacza dopływ nowej kadry – powiedział Asztabski.