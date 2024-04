Małopolska. Bezpłatny pobyt w uzdrowiskach dla dzieci. Z jakich zabiegów mogą skorzystać najmłodsi? Aleksandra Łabędź

Małopolska. Bezpłatny pobyt w uzdrowiskach dla dzieci. Z jakich zabiegów mogą skorzystać najmłodsi? Archiwum

Leczenie uzdrowiskowe to kontynuacja terapii rozpoczętej w szpitalu czy przychodni, z której mogą korzystać także dzieci. W przypadku najmłodszych pobyt w uzdrowisku jest całkowicie bezpłatny. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku z leczenia uzdrowiskowego skorzystało 626. dzieci z województwa małopolskiego. W całym kraju było to ponad 7 tys. najmłodszych pacjentów. Z jakich powodów najczęściej są leczone dzieci w uzdrowiskach? Jak wygląda ich nauka podczas pobytu w uzdrowisku w trakcie roku szkolnego?