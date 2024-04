Alergia coraz mocniej daje się we znaki pacjentom. Wszechobecne pyłki to prawdziwa udręka dla alergików. Katar i kaszel to ich codzienność

- Leczenie zależy od tego, na ile alergenów jest się uczulonym. Jeżeli pacjent jest uczulony tylko i wyłącznie na brzozę, która teraz pyli to przyjmuje leki - najlepiej, żeby to było tydzień lub dwa przed szacowanym okresem pylenia. Jesteśmy to w stanie ocenić, ponieważ są specjalne aplikacje, w których możemy sobie to sprawdzić. Oczywiście widzimy to również po pogodzie - gdy jest ładnie i ciepło to zaczyna się pylenie. W takim wypadku mówimy o lekach przyjmowanych tuż przed lub w okresie pylenia i jest to tylko i wyłącznie leczenie objawowe. Są to leki doustne, przeciwhistaminowe, leki miejscowe: do oczu, do nosa. Jednak tak naprawdę jedynym przyczynowym i skutecznym leczeniem jest immunoterapia, czyli odczulanie. Dla nas jako alergologów jest to najlepszy sposób leczenia, ponieważ jest najbardziej skuteczny – wyjaśnia lek. Joanna Morawiecka-Baranek.