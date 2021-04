Urodziny Donalda Tuska. Były premier może dziś świętować [MEMY]

Donald Tusk obchodzi 64. urodziny. Ironiczny wpis byłego premiera na Twitterze

Polityk tuż po północy, 22 kwietnia opublikował wpis na Twitterze, dzieląc się z obserwującymi swoimi przemyśleniami na temat przemijania w humorystyczny sposób. Były premier cytuje we wpisie fragment utworu "When I'm Sixty-Four" kultowej grupy The Beatles.