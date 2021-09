Urządzenie, które ratuje życie. W Krakowie przybędzie dziesięć nowych defibrylatorów

Co kilkanaście minut w naszym kraju dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. To może przydarzyć się każdemu - bez względu na wiek i stan zdrowia. W takich sytuacjach liczy się przede wszystkim czas. Najskuteczniejszą metodą zwiększającą prawdopodobieństwo przeżycia jest defibrylacja. Jeśli w pobliżu miejsca wypadku znajdzie się takie urządzenie i zostanie prawidłowo użyte, szansa na uratowanie poszkodowanego sięga siedemdziesięciu procent. Dlatego tak ważne jest, by urządzenia AED były rozmieszczone w przestrzeni publicznej i były łatwo dostępne.

W Krakowie w najbliższym czasie ma pojawić dziesięć nowych defibrylatorów, które zostały zakupione w ramach programu „Bezpieczny Kraków”. Wiadomo już, że zostaną one zamontowane m.in. przy komisariacie policji na Rynku, przy stadionie Cracovii, obok Tauron Areny czy też na Wawelu. Urządzenia są oznaczone charakterystycznym sercem z błyskawicą. Ich obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej. Wystarczy jedynie sprawnie wykonywać wydawane przez nie komendy.