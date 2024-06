Urzędnicy w Krakowie chcą ujednolicić oznakowania miejskie. ZTP rusza z kampanią „Detal ma znaczenie”. Jej hasło to „Lepiej!” Aleksandra Łabędź

Krakowscy urzędnicy zapewniają, że "detal ma znaczenie". Tym samym zachęcają właścicieli i zarządców budynków w Krakowie do ujednolicenia tabliczek z oznakowaniem. Chodzi przede wszystkim o to, by były one zgodne z obecnym, wprowadzanym w całym mieście Systemem Informacji Miejskiej. Zarząd Transportu Publicznego rusza z kampanią „Detal ma znaczenie”. Jej hasło to „Lepiej!”, ponieważ jak tłumaczy ZTP, lepiej jest, gdy coś napisane jest wyraźnie, ładnie i w dodatku w sposób spójny z innymi oznaczeniami dookoła.