Dwa najważniejsze zabytki w samym centrum Krakowa za zasłoną z rusztowań. Prace cały czas trwają

Wieża Zegarowa Archikatedry na Wawelu

- Kierownictwo SKOZK podjęło decyzję, aby prawie wszystkie zgromadzone już w tym roku oszczędności po przetargach (1,8 mln zł) przeznaczyć na przyspieszenie wieloletniego remontu hełmu Wieży Zegarowej wawelskiej katedry. Dzięki temu rusztowanie, które w planach miało tam stać jeszcze w roku 2025, zniknie już w 2024 - poinformował w połowie czerwca Społeczny Komitet Odnowy Zabytków w Krakowie.

Remont Wieży Zegarowej rozpoczął się w zeszłym roku. Łączny koszt prac to 7,5 mln zł, z czego dotacja SKOZK to 5,85 mln zł. Z kolei pozostałe środki to wkład parafii wawelskiej. Wieża ostatni raz była remontowana na przełomie XIX i XX wieku.