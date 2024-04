Uwaga na przymrozki! IMGW wydało ostrzeżenie dla całej Małopolski

- W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, początkowo możliwe również zanikające burze, głównie w północnej części kraju. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 0 st. C do 2 st. C i przygruntowe przymrozki około -1 st. C, na Wyżynie Małopolskiej i w rejonach podgórskich miejscami -1 st. C i przygruntowe przymrozki do -3 st. C, a na Podhalu spadek temperatury do -3 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni, na południu miejscami zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. Od godzin wieczornych będą obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne 1 stopnia przed przymrozkami dla przeważającego obszaru kraju - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB.