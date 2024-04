W Bochni na os. Niepodległości powstał mural z wizerunkiem Ignacego Paderewskiego w ramach cyklu z cyklu Ojcowie Niepodległości

Docelowo mural będzie miał charakter multimedialny i będzie dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy malowidle umieszczony zostanie kod QR, dzięki któremu za pomocą smartfonu czy tabletu będzie można przejść do strony internetowej z opisem audio deskryptywnym.

Mural, zrealizowany na jednej ze ścian bloku przy ulicy Legionów Polskich 36, przedstawia postać Ignacego Paderewskiego z tłem nawiązującym do Powstania Wielkopolskiego. Malowidło jest częścią projektu „Ojcowie Niepodległości – od rysunku do muralu” realizowanego przez Stowarzyszenie Bocheńscy Patrioci w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bochni.

W 1899 r. ożenił się z Heleną Marią Górską, z którą zamieszkał w majątku Riond Bosson w Szwajcarii. Wraz z małżonką nie zapominali o znajdującej się pod zaborami ojczyźnie i aktywnie wspierali rodaków. Paderewski ufundował Pomnik Grunwaldzki, który stanął w Krakowie w 1910 roku. Po wybuchu I wojny światowej założył wraz z Henrykiem Sienkiewiczem Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Wybitny pianista zbliżył się również do amerykańskich elit władzy, co pozwoliło mu na początku 1917 r. spotkać się z prezydentem USA Thomasem Woodrow Wilsonem i przekazać mu memoriał dotyczący Polski.

Ignacy Jan Paderewski urodził się w Kuryłówce na Podolu w 1860 roku. Był bardzo utalentowanym pianistą i kompozytorem. W 1881 r. wyjechał z Imperium Rosyjskiego na zachód Europy, aby doskonalić swoje umiejętności artystyczne. Dziesięć lat później odbył pierwsze tournee do Stanów Zjednoczonych, które przyniosło mu sławę i sukces finansowy.

Na wieść o odzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócił drogą morską do ojczyzny. Jego wizyta w Poznaniu pod koniec grudnia 1918 r. uważana jest za impuls, który doprowadził do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 16 stycznia 1919 r. Paderewski został premierem Rzeczpospolitej Polskiej oraz ministrem spraw zagranicznych. Reprezentował również ojczyznę podczas rozmów pokojowych w Wersalu. W grudniu 1919 r. złożył dymisję z zajmowanych w rządzie stanowisk i wrócił do Szwajcarii.

Na emigracji wrócił do koncertowania oraz działalności charytatywnej. Nie skończył jednak definitywnie z polityką. W 1936 r. współorganizował tzw. Front Morges, organizację nastawioną opozycyjnie względem ówczesnych polskich władz. Po wybuchu II wojny światowej został Przewodniczącym Rady Narodowej RP. W 1940 r. wyjechał do USA. Zmarł 29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku.