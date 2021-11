W odstępie dwóch godzin dwa razy gasili ogień w tym samym miejscu w Koszarach

FLESZ - Polska odchodzi do węgla Jest porozumienie

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej od godziny 17.30, wraz innymi jednostkami straży, gasili wywołany zapaleniem się sadzy w kominie pożar domu przy ul. Zadziele w dzielnicy Sowliny w Limanowej i po zakończeniu tej akcji wrócili do swojej remizy.

Nie było im dane wypocząć po prowadzeniu trudnych działań. Pięć minut przed godziną dwudziestą pierwszą dotarł do nich alarm wzywający do kolejnego wyjazdu. W sąsiedniej wsi Koszary ktoś wzniecił ogień, który miał usunąć izolację z kabli mających trafić do punktu skupu złomu.

Pożar metalowych kabli, a raczej ich izolacji wykonanej z tworzywa sztucznego, nie tylko wzniecał kłęby gryzącego i duszącego dymu, ale także stwarzał realne zagrożenie przerzucenia się płomieni na pobliskie zarośla i usytuowane za nimi zabudowania.