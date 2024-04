Pięć osób z zarzutami za napaść na strażaków na osiedlu w Koszarach. To jednak nie koniec, bo śledztwo trwa Joanna Mrozek

Napaść na strażaków gaszących pożar na osiedlu romskim w Koszarach. Nagranie Limanowa.in jest wstrząsające. Pięć osób usłyszało zarzuty Limanowa.in nagranie wideo

Pod koniec marca na osiedlu romskim w Koszarach pod Limanową doszło do ataku na strażaków. Ratownicy zostali wezwani do ugaszenia pożaru elektrośmieci, ale czynności zakłócili mieszkańcy osiedla. Jeden ze strażaków trafił do szpitala z urazem dłoni. W tej sprawie już pięć osób usłyszało zarzuty. Grozi im nawet do pięciu lat więzienia. Podejrzanych może być więcej, bo śledztwo nadal trwa.