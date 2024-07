W Oświęcimiu, w samochodzie pozostawionym przy ulicy Chemików, znaleziono zwłoki kobiety

Świadkowie zaalarmowali służby widząc zwłoki kobiety, znajdujące się na przednim siedzeniu pasażera peugeota. W trakcie czynności policjanci ustalili, że 44-letnia kobieta nie miała stałego miejsca zamieszkania.

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, ale prokurator zdecydował o zabezpieczeniu zwłok do sekcji, która wykaże bezpośrednią przyczynę zgonu.

Funkcjonariusze ustalili, że peugeot należał do mieszkanki Oświęcimia, która przekazała go znajomemu, który zobowiązał się dokonać drobnej naprawy. W pojeździe podczas oględzin funkcjonariusze ujawnili m. in. puste butelki, po różnego rodzaju alkoholu.