W powiecie wadowickim policja wzięła na celownik piratów drogowych. Cała seria zatrzymań za przekroczenie dozwolonej prędkości

Weekendowy bilans drogówki w powiecie wadowickim

Brak odpowiedzialności oraz wyobraźni, to zachowania kierowców, którzy zostali zatrzymani przez wadowicką drogówkę na terenie powiatu za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

W miejscowości Wyźrał, swoje uprawnienia do kierowania straciło 4 kierowców. Pierwszy z nich, kierujący ducato, jechał z prędkością 101 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. U kierującego samochodem bmw policyjny miernik prędkości wskazał 103 km/h. Tym samym przekroczył on dozwoloną prędkość o 53 km/h. Trzeci kierowca jechał z prędkością 107 km/h przy dozwolonej „pięćdziesiątce”. Ostatni tego dnia, był kierujący seatem, który miał na liczniku 101 km/h.

Z kolei w sobotę prawa jazdy straciło 5 kierowców. Dwóch na ul. Kościuszki w Choczni. Kierujący volkswagenem przekroczył dozwoloną prędkość o 61 km/h, natomiast kierujący bmw o 53 km/h.