W Zatorze pieniądze leżały na ulicy. Grubą kasę znalazły dwie dziewczynki, przekazując je mamie, a ta z kolei na policję

36-letnia mieszkanka Zatora zgłosiła się do miejscowego komisariatu policji. Kobieta przekazała policjantom plik banknotów zwiniętych w rulon, informując, że chwilę wcześniej pieniądze leżące na parkingu samochodowym znalazły 11-letnia córka oraz jej o rok starsza koleżanka. Funkcjonariusze podziękowali kobiecie za prawidłową reakcję, a następnie zabezpieczyli gotówkę.

Po kilkunastu minutach do komisariatu zgłosił się mieszkaniec gminy Zator, informując, że najprawdopodobniej wsiadając do samochodu na parkingu sklepowym, zgubił 6800 zł. Policjanci przekazali zmartwionemu mężczyźnie, że pieniądze już znajdują się w komisariacie, ponieważ zostały znalezione przez dwie młode mieszkanki Zatora. Mężczyzna odbierając gotówkę poprosił o możliwość kontaktu z mieszkanką Zatora, która przyniosła pieniądze, w celu osobistego podziękowania dziewczynkom za odnalezienie zguby. Za zgodą kobiety policjanci udostępnili jej numer telefonu.

- Przywłaszczenie mienia jest karalne, a w przypadku mienia o wartości powyżej 800 zł jest już przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Osoba, która znalazła cudzą rzecz, zobowiązana jest do zwrócenia jej właścicielowi lub oddania do Biura Rzeczy Znalezionych. Podziękowania za prawidłową postawę obywatelską należą się Ninie, Juli oraz pani Barbarze – mamie Niny. Dzięki ich reakcji pieniądze szybko wróciły do właściciela – podkreśla Małgorzata Jurecka, oficer prasowy oświęcimskiej policji.