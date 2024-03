Wadowice. Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierowcy. 70-latek wydmuchał ponad 2,2 promila alkoholu

Wadowiczanin wykorzystując odpowiedni moment, zajechał mu drogę swoim pojazdem, a następnie podbiegł do kierowcy i uniemożliwił mu kontynuowanie dalszej jazdy zabierając kluczyki ze stacyjki. Jadący za nimi mieszkaniec Suchej Beskidzkiej również zatrzymał swój samochód, tak aby kierowca skody nie mógł wykonać manewru cofania, a następnie powiadomił Policję. Od siedzącego za kierownicą skody mężczyzny wyraźnie było czuć alkohol. Przeprowadzone przez mundurowych badanie wykazało w organizmie 70-latka ponad 2,2 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, mieszkańcowi powiatu wadowickiego, grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat.

Dzięki czujności mieszkańca Wadowic i Suchej Beskidzkiej i ich właściwej postawie, z drogi wyeliminowany został nietrzeźwy kierowca, który stanowił śmiertelne zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Policja dziękuje za pomoc i ujęcie obywatelskie drogowego przestępcy, prosząc o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze i zwracanie uwagi na kierowców poruszających się w sposób niepewny, jadących od jednej strony jezdni do drugiej czy przekraczających oś jezdni. O każdej takiej sytuacji informujmy Policję, która podejmie właściwe kroki w stosunku do nieprzepisowego kierowcy i pociągnie go do odpowiedzialności prawnej.