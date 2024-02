Plaga zalewisk w Chrzanowie i Trzebini. Natura upomniała się o swoje tereny. Co nas czeka w najbliższych latach? Zobacz zdjęcia

Plaga zalewisk w Chrzanowie i Trzebini. Natura upomniała się o swoje tereny. Co nas czeka w najbliższych latach?

Wpływ na to ma kilka czynników. Mowa tu o skumulowanych opadach atmosferycznych, rodzaju występującego tam gruntu, ukształtowaniu terenu oraz zaprzestaniu odpompowywania wody z nieczynnych kopalń, co doprowadziło do wzrostu poziomu wód podziemnych - tłumaczy Agata Kasprzak, Główny Specjalista ds. Hydrogeologii w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o..

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze zintensyfikowaniem opadów atmosferycznych. Najpierw śniegu, który w dość szybkim tempie stopniał, a następnie deszczu. Mimo długotrwałej suszy w kontekście hydrologicznym, obserwujemy znaczną kumulację opadów w krótkim czasie, co przekracza zdolność gleby do bieżącego przyjmowania wody. W podłożu doliny Chechła często występują grunty słaboprzepuszczalne, infiltracja wód opadowych jest powolna co przy intensywnych opadach i roztopach sprzyja powstawaniu zalewisk.

Konsekwencje działalności górniczej

W ostatnich latach kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z bardziej mokrymi okresami, gdy deszcz padał tygodniami, a poziom wody w rzekach gwałtownie wzbierał. Wówczas jednak problem zalewisk nie występował na taką skalę jak obecnie. Tu właśnie dochodzimy do kolejnego elementu mającego wpływ na bieżącą sytuację, a mianowicie konsekwencji działalności górniczej, a dokładniej zaprzestania odpompowywania wody ze zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu.

Tu warto cofnąć się do historii. W kwietniu 1953 r. przystąpiono do odwadniania reaktywowanej kopalni cynku i ołowiu "Matylda" w Chrzanowie. To doprowadziło do obniżenia poziomu wód podziemnych, co skutkowało m.in. zaniknięciem kąpieliska w kamieniołomie "Skała" nazywanego Chrzanowskim Morskim Okiem. Choć zakład zakończył swoją działalność z końcem 1972 r. to wodę w dalszym ciągu odpompowywano. Było to związane również z ujmowaniem wody z szybu "Józef" przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o., a także działalnością pobliskiej kopalni ZG "Trzebionka". Pomiędzy kopalniami istniał bowiem łączący je chodnik.

W połowie lipca 2010 r. rozpoczęto proces zatapiania kopalni "Trzebionka". Wówczas nastąpił wzrost poziomu wód podziemnych. Miejscem, gdzie wyraźnie widać proces odtwarzania pierwotnego zwierciadła wody jest m.in. kamieniołom "Skała". Niestety przy okazji doszło do pogorszenia jakości wody ujmowanej w szybie "Józef" do tego stopnia, że konieczne było wyłączenie ujęcia i zastąpienie go wodą z Dziećkowic.