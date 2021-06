Wadowice. Ulica Sienkiewicza. Nie parkuj tu samochodu! Wieczorem i nocą drogowcy będą malować znaki

Uprzejmie prosimy, aby nie parkować samochodów na wszystkich miejscach postojowych dla niepełnosprawnych (od ul. Lwowskiej do ul. Teatralnej) oraz na wszystkich miejscach na odcinku od Alior Banku do ul. Teatralnej (zakres nawierzchni asfaltowej) w dniu 02.06.2021 r. od godz. 18. do dnia 03.06.2021 r. do godz. 6