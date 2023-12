Ważny krok w kierunku budowy Drogi Współpracy Regionalnej. Wybrano wariant. Droga połączy Oświęcim z autostradą A4 i Jaworznem

Ważny krok w kierunku budowy Drogi Współpracy Regionalnej. Połączy Oświęcim z autostradą A4 i Jaworznem

Droga Współpracy Regionalnej to kluczowa dla rozwoju regionu inwestycja. Jaworznicki odcinek trasy powstał już ponad 10 lat temu. Kolejnym jej fragment stanowi północna obwodnica Oświęcimia oddana do użytku w 2018 roku. W ramach drugiego etapu inwestycji, który spiąłby te dwa odcinki, miałaby powstać droga łącząca Oświęcim z autostradą A4. Samorządy od początku optowały za koncepcją przebiegu trasy od ronda w Bobrku do węzła autostrady A4 Jeleń w Jaworznie. Nowa droga miałaby mieć długość ok. 9,5 km. Przygotowanych zostało kilka wariantów przebiegu drugiego etapu DWR.