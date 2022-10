We wtorek wyprzedaż wojskowego sprzętu w Krakowie. W ofercie mercedes klasy G. Robiąc takie zakupy, można wesprzeć armię. Aukcja 12.10

Oferta krakowskiej Agencji Mienia Wojskowego

Jak wskazują przedstawiciele AMW, jedną z najciekawszych pozycji, które można kupić na październikowym przetargu, jest mercedes 290 GD. "Gelendę" rocznik ’93 wyceniono na 48 tys. złotych. Zdecydowanie mniej trzeba wyłożyć za młodszego o siedem lat Honkera 2000. Cena wywoławcza popularnego "Heńka" to 13 tys. zł. W Krakowie coś dla siebie znajdą też fani marki Star. Na kupców czekają cztery ciężarówki star 200 w przedziale cenowym 6,5-8,5 tys. zł.

Na sprzedaż wystawiono również dwa pakiety z częściami zamiennymi (za 5 tys. i 1,2 tys. zł), silnik wysokoprężny S-359M (650 zł) oraz dwie skrzynie biegów do stara 266. W ofercie można znaleźć także sześć skrzyń ładunkowych do stara 266 (od 750 do 1,1 tys. zł) i sześć opończy (plandek) do stara 200 (600 zł).