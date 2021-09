Wielka akcja małopolskiej policji. Kilkanaście tysięcy kierowców przebadanych. Efekt?

Jeżeli badanie trzeźwości wykaże od 0,2 – 0,5 promila – kierowca odpowie za popełnienie wykroczenia i oprócz grzywny (nawet do 5 tys. zł) zostanie mu zatrzymane prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast jeżeli badanie wykaże powyżej 0,5 promila – kierowca pojazdu mechanicznego będzie odpowiadał za popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów zostanie orzeczony na okres od 3 do 15 lat, a grzywna może wynieść nawet 1 080 000 zł. Ponadto orzeczone zostanie świadczenie pieniężne (co najmniej 5000 zł) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.