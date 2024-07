Wielka feta w Łęgu Tarnowskim na cześć złotych medalistek z grupy Voltage. Cheerleaderki wróciły z Mistrzostw Europy w Norwegii! WIDEO

Wielka feta w Łęgu Tarnowskim na cześć tancerek

Przygotowania do powitania złotych medalistek z grupy Voltage trwały niemal od rana. Wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik i dokładnie zaplanowane. Teren przy Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowym został przystrojony w biało-czerwone barwy. Była nawet specjalny łuk z balonikami. Z niecierpliwością autokaru wypatrywali mieszkańcy, rodzice tancerek i koleżanki z klubu Cheerleaders Academy All Stars, do którego należy grupa Voltage. Te ostatnie trzymały w ręku białe i czerwone róże oraz baloniki.

Kiedy po godzinie 21 autokar z grupą Voltage wjechał na parking w Łęgu Tarnowskim, wszyscy klaskali i krzyczeli: „ Let's Go Voltage, Let's Go!”.

Gdy złote medalistki wychodziły z samochodu wypuszczono w ich stronę konfetti. Tancerki były ogromnie zaskoczone i nie kryły wzruszenia. Uściskom nie było końca. Na początku trenerzy otrzymali kwiaty od burmistrza Żabna i jego zastępcy. Były także róże i tort dla cheerleaderek.