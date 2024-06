Wielka woda przeszła przez powiat olkuski. Domy i posesje zalane. Drogi znalazły się pod wodą. Interweniowało prawie 300 strażaków Paweł Mocny

Część mieszkańców powiatu olkuskiego na długo zapamięta powódź błyskawiczną, do której doszło we wtorek 4 czerwca. Ulewne opady doprowadziły do zalania wielu pól, posesji i dróg. W kilku miejscach sytuacja była na tyle poważna, że wiejskie drogi stały się całkowicie nieprzejezdne. Przez cały dzień strażacy wyjeżdżali do 37 interwencji, przy których pracowało około 300 druhów i strażaków.