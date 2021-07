Wielki Odpust w Tuchowie. Do sanktuarium maryjnego licznie przybywają pielgrzymi, również na piechotę. Niestraszny im nawet deszcz [ZDJĘCIA]

Wielki odpust w Tuchowie to dobra okazja, aby podziękować Matce Bożej za trudny, pandemiczny rok i za zdrowie

Rozmawiamy z o. Bogusławem Augustowskim, kustoszem sanktuarium Matki Bożej o tegorocznym Wielkiem Odpuście Tuchowskim

Początek lipca tradycyjnie wiąże się z Wielkim Odpustem w Tuchowie. Jak będę wyglądać tegoroczne uroczystości?

- Program nie różni się jakoś szczególnie względem tego, jak odpusty wyglądały przed pandemią. Powoli wracamy do normalności. Codziennie odprawianych będzie sześć mszy świętych – od rana do wieczora, ale wierni w ciągu dnia będą mogli uczestniczyć również w innych nabożeństwach, czy to na dziedzińcu klasztornym czy na dróżkach różańcowych. Będą także mogli skorzystać przez cały dzień z sakramentu pokuty. Kapłani będą dyżurować w kilkudziesięciu konfesjonałach rozstawionych wokół bazyliki.

Czy wierni wrócą do Tuchowa? Przed rokiem pandemia pokrzyżowała plany i odpust trzeba było odwołać.

- Tradycja odpustów tuchowskich jest mocno zakorzeniona wśród mieszkańców całego regionu. Odbywają się one tu od XVII wieku. Bywały różne okresy w naszych dziejach, ale ludzie do Tuchowa i do Matki Bożej zawsze chętnie przybywali. Jestem spokojny o to, że w tym roku również licznie się u nas zjawią między innymi po to, aby podziękować za ten trudny, pandemiczny rok i za zdrowie.