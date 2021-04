Wielki sukces Katarzyny Niewiadomej. Polka druga w Walońskiej Strzale

Niewiadoma w czołówce

Niewiadoma czujnie jechała od początku wyścigu, a w decydującym momencie znalazła się w grupie faworytek. Wszystkim odjechała Amerykanka Ruth Winder. Zyskała nawet ponad 30 sekund przewagi, ale nie była w stanie utrzymać tego tempa na decydującym podjeździe Mur de Huy, którym kończył się wyścig.

Najmocniejsza była mistrzyni świata Anna van der Breggen, która doskoczyła do koła Niewiadomej i we dwie pokonywały ostatnie kilkaset metrów morderczego podjazdu (w kulminacyjnym punkcie góra miała 19-procentowe nachylenie). Ostatecznie Holenderka okazała się minimalnie szybsza i to ona odniosła siódme zwycięstwo w Walońskiej strzale. Na trzecim miejscu uplasowała się Włoszka Elisa Longo Borghini.

Nowy kontrakt wychowanki Krakusa

Wracając do Niewiadomej, to Polka, pochodząca z Ochotnicy Górnej, była zawodniczka Krakusa ARGE Swoszowice przedłużyła niedawno kontrakt z grupą do 2024 r.