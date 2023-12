Wierszyki na Boże Narodzenie 2023. Do wysłania poprzez Messengera, WhatsAppa, SMS-a lub przepisania na kartkę świąteczną

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, podczas którego składamy naszej rodzinie, przyjaciołom oraz znajomym życzenia. Do świąt pozostało już naprawdę niewiele czasu, dlatego przedstawiamy wybrane, zabawne, oryginalne i religijne wierszyki na Boże Narodzenie. Wystarczy je skopiować i wysłać poprzez Messengera, WhatsAppa, SMS-a lub po postu przepisać na piękną kartkę świąteczną.

Wierszyki na Boże Narodzenie 2023

Niech Bóg Miłością nasze dusze napełnia

Niech Duch święty swą rolę wypełnia.

A Jezus maleńki dziś narodzony

Rozkołysze wszystkie szczęścia dzwony. Dużo zdrowia i radości

w Twoim życiu niech zagości.

I prezenty, i śnieg biały,

by te święta urok miały.

Samych wzruszeń przy choince

życzę Tobie i rodzince! W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdzie gasną spory, goją się rany życzę Ci zdrowia,

życzę miłości, niech mały Jezus w sercach zagości, szczerości duszy, zapachu ciasta,

przyjaźni, która jak miłość wzrasta, kochanej twarzy co rano budzi i wokół pełno życzliwych ludzi! Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt!

Tradycyjnie, jak co roku,

Sypią się życzenia wokół,

Większość życzy świąt obfitych

I prezentów znakomitych.

A ja życzę, moi mili,

Byście święta te spędzili

Tak, jak każdy sobie marzy.

Może cicho bez hałasu,

Idąc na spacer do lasu,

Może w gronie swoich bliskich,

Jedząc karpia z jednej miski,

Może gdzieś tam w ciepłym kraju

Czując się jak Adam w raju,

Może lepiąc gdzieś bałwana,

Jeśli śniegiem ziemia zasypana. Szczęścia, zdrowia, powodzenia

w dniu Bożego Narodzenia.

Beczkę piwa, wiadra wódki

by odgonić wszystkie smutki.

100 całusów na dodatek

by smaczniejszy był opłatek.

Wesołe wierszyki bożonarodzeniowe

Pada śnieg, suną sanki,

jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają,

życzenia zdrowych świąt składają.

Niech te święta będą wyjątkowe,

a prezenty odlotowe.

Idzie Mikołaj, niewesołą ma minę,

Że musi do Ciebie przychodzić kominem.

Więc gdym go spotkał, jakby raził go prąd,

Dał prezent i życzył Ci

Wesołych Świąt!

Ile ozdób na choince,

ile kartek leży w skrzynce,

ile potraw jest na stole,

ile siana masz w stodole,

ile spadło w górach śniegu,

ile czasu spędzasz w biegu.

Tyle w święta miej radości, dobra, ciepła i miłości. Kuligiem chciałam do Ciebie jechać,

lecz kare konie nie chciały czekać.

Porwały sanie, mkną pod gwiazdami

a ja zostałam sama z życzeniami.

Ale gdy tylko okno otworzysz,

w świeżym płateczku życzenia złożę,

w gwiazdce co spada tutaj z obłoków

będę Ci życzyć Do Siego Roku! Renifer Rudolf grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta.

Wszystkie smutki wnet pójdą w kąt

- serdecznie życzę wesołych świąt.

Wierszyki na Boże Narodzenie dla każdego

Mikołaja w kominie,

jedzenia po szyję.

Zielonej choinki,

prezentów trzy skrzynki.

Zimnego szampana,

sylwestra do rana.

Przez śnieżycę, zawieruchę śle życzenia i otuchę,

by te święta, choć tak zimne,

były ciepłe i rodzinne.

Moc prezentów i miłości

w Nowym Roku pomyślności. Bardzo dużo prezentów,

mało w życiu zakrętów,

Dużo bąbelków w szampanie,

Kogoś kto zrobi śniadanie,

a na każdym kroku

szczęścia w Nowym Roku! Spotkałem Dziadka

W czerwonym ubranku,

Miał brzuch ogromny, renifery i sanki.

Powiedział, że zna Cię od maleńkości

I kazał Ci życzyć samych słodkości! Miłość, pokój i szczęście

niech towarzyszą Tobie i Twoim Najbliższym

w Święta Bożego Narodzenia

i przez cały Nowy Rok!

Boże Narodzenie. Wierszyki i życzenia

W ten magiczny, świąteczny czas

Niech będzie radosny każdy z Was...

Kolorowej choinki, kolęd śpiewania,

Miodowego makowca, przy wigilijnym stole biesiadowania.

Bogatego Mikołaja, złotej gwiazdki z nieba,

Śnieżnego opłatka, a w Nowym Roku wszystkiego czego nam trzeba!

Życzeń, które Tobie życzę

na razie nie wyliczę

więc podaję pierwsze z kraju

by Ci żyło się jak w raju

by w wigilię u rodzinki

wszyscy mieli fajne minki

by przy stole chciał zagościć

pakiet zdrowia i miłości

i u wszystkich był tak mocny

by pozostał całoroczny By kapusta i groch poszła w całości,

Byś z karpia nie połknął ani jednej ości,

Byś kota przytulił o północnej porze,

Byś następne wakacje spędził nad morzem.

Wiem, że to mało na jedne życzenia,

Więc życzę Ci marzeń wartych spełnienia! Dziś opłatkiem się łamiemy,

radość błyszczy

w naszym oku kto wie, czy będziemy

znów się łamać w przyszłym roku.

Dziś się dziecię narodziło, chętnie nucą Mu anieli,

aby odtąd lepiej było niech haj każdy się weseli.

Jak obyczaj stary każe,

według ojców naszej wiary,

pragnę złożyć Wam życzenia,

w dniu Bożego Narodzenia.

Niech ta Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku,

zaprowadzi Was do szczęścia

i radości w Nowym Roku!

Wierszyki – wesołych świąt

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

nie połykaj z karpia ości,

nie jedz bombek, nie pal siana,

jedz pierogi, lep bałwana. Skacze Aniołek, skacze po chmurkach,

niesie życzenia w Anielskich piórkach.

Niesie w plecaku babki i świeczki,

a w walizkach złote dzwoneczki.

Wesołych Świąt! Gdy pierwszą gwiazdkę,

ujrzysz na niebie,

Wspomnij tych,

co kochają Ciebie,

Gdy pierwsza zgaśnie,

a druga zabłyśnie,

niech Cię aniołek,

Ode mnie uściśnie! Biały śnieżek prószy, marzną nam dziś uszy,

znak, że święta się zbliżają wszystkim wokół radość dają,

więc nie smućmy dłużej się uśmiech nieśmy w każdy dzień.

Dziś Świąteczny czas

Dzwony biją w las

Mały karpik się uśmiecha

Wnet na pierwszą gwiazdę czeka

Uszka dziś się przysłuchują

Jak kolędę podśpiewują

Barszczyk pięknie jest czerwony

Zaś jak zwykle zawstydzony

Zdrowych Ciepłych i Pogodnych

Życzę wszystkim Świąt Radosnych

Oryginalne wierszyki bożonarodzeniowe

Mikołaja bogatego,

śniegu bielutkiego,

choinki pachnącej

i gwiazdki błyszczącej.

Minimum stresu,

maksimum miłości

i tyle radości,

ile karp ma ości! Zima o nas nie pamięta,

a tu zaraz będą święta.

Renifery zadziwione,

że do sań nie zaprzężone.

Święty myśli – Ja nie wierzę,

paczki wiezie na rowerze? Niech czas Świąt Bożego Narodzenia

będzie pełen atmosfery radości,

wytchnienia i zatrzymania

od codziennego pędu.

Życzymy, by święty Mikołaj

przyniósł Wam i nam wszystkim

najpiękniejszy prezent - dużo miłości!

Życzymy wszystkim Dzieciom

i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego.

Wesołych Świąt!

Mimo wszystko życzę tobie

oraz bliskiej ci osobie

świat spokojnych

w cieniu jodły, świerku, sosny.

Mikołaja ogromnego no

i roku udanego. Weź do ręki biały opłatek,

choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić,

- i życz szczęścia całemu światu

niech się wszystkie serca rozweselą!

