Wieża na Mogielicy miała być atrakcją, ale stoi zamknięta. Kiedy powstanie nowa? [ZDJĘCIA]

Goście poszukujący pięknych widoków ze szczytów, wybierają zatem pobliską wieżę widokową na Górze Modyń (1029 m n.p.m.) na terenie Gminy Łącko.

- Byłam jakiś czas temu na Mogielicy, jeszcze przed zamknięciem wieży. Widoki zapierały dech w piersiach. Aż żal patrzeć na to, co dzieje się tam obecnie. Wieża stoi i niczemu właściwie nie służy. Nie wiadomo kiedy powstanie nowa, ponieważ kolejne przetargi nie dają żadnych rezultatów. Szkoda, że tak to wszystko wygląda - gorzko komentuje mieszkanka powiatu Anna Śliwa.

Co na to wójt Dobrej Benedykt Węgrzyn? - Chcielibyśmy, by do wakacji ta wieża powstała i była już uruchomiona. Nie ma obecnie presji, że musimy coś w tym momencie wybudować. Sezon się skończył, teraz szukamy wykonawcy - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.