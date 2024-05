Wiosenne miodobranie zależne od regionu. W Gorlickiem po jednej strony Magury - obfitość, po drugiej zaś zupełnie przeciwnie

- W lesie beton – mówi obrazowo. - Tak sucho, że o grzybach nawet nie ma co marzyć. Już sam nie wiem, czym się kierować, co myśleć o tym wszystkim. W sobotę byłem w Ropicy Górnej. Miałam sprawdzić, czy jakieś kapelusze się nie wykluwają z ziemi, ale złapał mnie deszcz. Oberwanie chmury normalnie. Nawet z auta nie wyszedłem. Pomyślałem: pojadę w niedzielę czy poniedziałek. Coś się w końcu powinno pojawić. Choćby maleńki grzybek. Nie znalazłem nic – mówi z goryczą.

Po kwietniowym wybuchu lata, wiele dni z przymrozkami

Pszczelarze też narzekają na suszę. Bo jak dopadnie rośliny, to one w obronnym odruchu, nawet nektaru nie wydzielają.

- Wiem, że bliżej Gorlic nie jest tak źle – mówi Kazimierz Madzula, pszczelarz z Gładyszowa. - Ale u nas – nie ma się z czego cieszyć. Noce zimne, jeszcze kilka dni temu były przymrozki. Akacja wymarzła całkowicie. To samo z klonami, wierzbami, jaworem. Może teraz się coś się coś poprawi, bo pogoda lepsza, więc i pszczoły aktywniejsze. Jednak na plony w postaci miodu to nie liczę wcześniej, jak w połowie czerwca – dodaje.