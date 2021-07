Wisła Kraków. Kamil Broda wypożyczony do Chojniczanki

Wychowanek Wawelu Kraków w pierwszej drużynie Wisły jest od dłuższego czasu, ale do tej pory nie zaliczył debiutu. Przy ul. Reymonta uważają jednak, że to utalentowany zawodnik, ale potrzebuje ogrania. W Krakowie nie miałby na to większych szans w tym momencie, bo Wisła sprowadziła Mikołaja Biegańskiego, a choć wszystko wskazuje na to, że sprzedany zostanie Mateusz Lis, to wkrótce krakowski klub ogłosi transfer innego bramkarza.

Broda w Chojniczance ma bronić przez jeden sezon. Klub z Chojnic to czołowa ekipa II ligi, w której ostatnio grała w barażach o awans do I ligi.

