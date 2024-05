Wisła Kraków. Michał Żyro: Futbol jest niesamowity

- Odrobiliście straty w ostatniej chwili gdy już wydawało się, że Pogoń utrzyma prowadzenie 1:0. Zadecydowała tak naprawdę ostatnia akcja meczu. Tracił pan już powoli wiarę, że to się uda? - Był moment, że Goku miał sytuację w samej końcówce, gdy po jego strzale piłkę świetnie wybił obrońca. I to był ten moment, gdy ze mnie trochę powietrze zeszło. Bo była końcówka, bo dostajesz od losu świetną okazję na wyrównanie i jeśli jej nie wykorzystujesz, to myślisz… Kurcze, z Piastem, z Widzewem się udało, ale jeśli takich sytuacji nie wykorzystujesz, to będzie ciężko. No, ale później Eneko… Patrzę na to szerzej, jaki ten futbol jest przewrotny. Mówimy o zawodniku, który w ostatnim meczu popełnił duży błąd, gdy tylko i wyłącznie przez to straciliśmy bramkę. Mówimy o zawodniku, który tyle czasu nie grał regularnie, a tutaj nagle swoim golem dał nam takie pokłady powietrza, że to jest coś niesamowitego jak piłka oddaje to, co wcześniej zabiera. I jeszcze to, że Bartek Jaroch, który nigdy nie narzeka na skurcze, a dzisiaj zaczęły go łapać. I to dlatego Eneko pojawił się na boisku. Niesamowite… No i Angel Rodado. Co za gość. Ciężko pracuje, jest naprawdę świetnym zawodnikiem i dlatego strzelił na tym stadionie bramkę, która dała nam zwycięstwo.

- Ten mecz to była prawdziwa reklama futbolu również na trybunach, bo toczył się w znakomitej atmosferze dzięki dopingowi kibiców obu klubów. - Już gdy przyjeżdżałem tutaj z Legią na finał z Lechem odnosiłem wrażenie, że te trybuny rywalizują sobą, żeby jak najlepiej dopingować, przygotować jak najlepsze oprawy. Drużyna, która by przyjechała na Stadion Narodowy i nie pokazała się z dobrej strony jeśli chodzi o doping, oprawy, musiałaby się wstydzić. To jest dodatkowy smaczek dla wszystkich, którzy to oglądają. Była na meczu moja żona, dzieci, przyjaciele i czuli się jak w teatrze. Byli podekscytowani całą otoczką. Piłka jest fantastyczna!

- Jak po czym takim jechać do Sosnowca...?

- Tutaj nie chodzi nawet o jakiś specjalny trening. Można poświętować jeden dzień, później postawić na regenerację i mobilizację. W niedzielę pojedziemy już do hotelu. Trzeba będzie już wtedy skoncentrować się mocno na robocie, która jest do wykonania. W szatni padły już jasne i mocne słowa. Takie, które powinny i w nawiązaniu do tego, co nas czeka. My to musimy zrobić dla klubu, bo Puchar Polski to super sprawa, ale Wisła potrzebuje przede wszystkim awansu do ekstraklasy.

- Czyli zgodzi się pan, że ten sukces będzie w pełni smakował tylko wtedy, jeśli dorzucicie do tego ten awans?

- Pewnie, nie ma nawet o czym mówić. Trzeba tylko to poukładać sobie w głowie mentalnie. Bo te nasze błędy ze wcześniejszych spotkań są wyłącznie indywidualne. Jeśli każdy chwilę poświętuje, a później odpowiednio mentalnie podejdzie do kolejnego meczu, to powinno być dobrze.