Wisła Kraków. Peter Hyballa: Chcemy wreszcie wygrać mecz

W sobotę o godz. 20 Wisła Kraków podejmie Lecha Poznań, a już w czwartek na pytania dziennikarzy, związane z tym meczem odpowiadał trener „Białej Gwiazdy” Peter Hyballa. Niemiec podkreśla, że liczy przede wszystkim na zwycięstwo, którego smaku krakowianie nie zaznali już w sześciu kolejnych meczach.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" Maciej Sadlok nie zagra do końca sezonu? Hyballa nie będzie miał wszystkich zawodników do dyspozycji. Już wcześniej z kontuzjami zmagali się tacy piłkarze jak: Vullnet Basha, Adi Mehremić, Patryk Plewka, Uros Radaković i Kacper Duda. Teraz lista nieobecnych wydłużyła się o pauzującego za kartki Łukasza Burligę i zmagającego się z urazem ścięgna Achillesa Macieja Sadloka. W przypadku tego ostatniego wszystko wskazuje na to, że nie zagra już w tym sezonie. Czy to oznacza, że trener Wisły będzie coś zmieniał w kwestii taktyki? „Biała Gwiazda” grała ostatnio w systemie z trzema obrońcami. Pytany o te kwestie Hyballa odpowiada: - Graliśmy w tym sezonie w dwóch systemach. Albo 1-4-3-3 albo 1-3-4-3. Jeśli chodzi o brak Burligi, to mogą na tej pozycji zagrać Dawid Szot, Piotr Starzyński. Mamy różne możliwości, więc znajdziemy rozwiązanie każdego problemu.

Nieprzyjemna sytuacja obu drużyn W sobotę w Krakowie spotkają się dwie drużyny po przejściach. Wisła nie może wygrać od wspomnianych sześciu meczów. Lech zaliczył dwie porażki z beniaminkami. Hyballa podkreśla jednak, że nie spodziewa się „Kolejorza” przybitego ostatnimi niepowodzeniami: - Muszę przede wszystkim powiedzieć, że w obu tych meczach Lech był lepszą drużyną. Zwłaszcza, jeśli chodzi o mecz ze Stalą. Oczywiście później były te dwa wyrzuty z autu, przy których poznaniacy nie zachowali się najlepiej. Byli lepsi w tych meczach, ale wyniki nie są dobre. Nie jest to przyjemna sytuacja, sami to odczuwamy. Na pewno jednak będą zmobilizowani, bo to wciąż bardzo dobra drużyna, która będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony.

Wisła już prawie utrzymała się w ekstraklasie. Istnieje jeszcze jeden bardzo scenariusz, który może doprowadzić do spadku, ale jest on tak skomplikowany, że trudno nawet przypuszczać, żeby do niego doszło. Jednym z jego elementów musi być to, że Podbeskidzie Bielsko-Biała wygra czterema bramkami z Wisłą Płock. Ten mecz zostanie rozegrany kilka godzin przed spotkaniem z „Białej Gwiazdy” z Lechem. Peter Hyballa zapytany o tę kwestię i czy dla jego zespoły to lepiej, że będzie znał wynik z Bielska-Białej, mówi:

- Ta sytuacja z tymi czterema bramkami jest tak skomplikowana, że musiano mi to trzy razy tłumaczyć. Gdy już to zrozumiałem, to rzeczywiście jest tak, że będziemy znać wynik z Bielska-Białej. Dla mnie jednak bardziej istotne jest to, że nie wygraliśmy długo meczu. I to jest dla nas istotniejsze, że chcemy wreszcie wygrać. Boguski dostanie szansę na pożegnanie? W meczu z Lechem ostatni raz na stadionie przy ul. Reymonta szansę gry może dostać Rafał Boguski, który po sezonie żegna się z Wisłą. Zapytaliśmy Petera Hyballę, czy „Boguś”, który z „Białą Gwiazdą” związany jest od 2006 roku, dostanie choć parę minut gry, żeby mógł się pożegnać na boisku ze stadionem, na którym odnosił sukcesy z Wisłą? Hyballa jednak chyba do końca nie zrozumiał tego pytania, bo odpowiedział tak, jakbyśmy pytali, czy Boguski zagra od pierwszej minuty.

- Przede wszystkim mam duży szacunek do tego piłkarza. 15 lat grać w jednym klubie, to dzisiaj nie jest często jest spotykane. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest jednak wystawić najlepszą jedenastkę. Muszę na to zadbać, bo istnieje jeszcze małe ryzyko, że możemy spaść - stwierdził Niemiec.

Wprost nie odpowiedział również na inne pytanie, czy szansę gry w dwóch ostatnich meczach dostaną w ogóle Jean Carlos Silva i Chuca, którzy już kilka tygodni temu zostali przez niemieckiego trenera odstawieni od składu.

- Wszyscy mają szansę zagrać. W tym momencie mamy dwudziestu piłkarzy do dyspozycji, więc każdy ma szansę. Skład jak zwykle podam jednak bezpośrednio przed meczem - zakończył Peter Hyballa. Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków EKSTRAKLASA 2021: wyniki, tabela, terminarz Oglądaj mecz Wisła Kraków – Lech Poznań w Player.pl >>>

