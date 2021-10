Wisła Kraków przerwała fatalną serię i ograła Górnika w Zabrzu

Trener Wisły Kraków Adrian Gula przeprowadził rewolucję w wyjściowym składzie na mecz z Górnikiem Zabrze. Dość powiedzieć, że słowacki szkoleniowiec wymienił aż sześciu piłkarzy w pierwszej jedenastce w porównaniu do poprzedniego spotkania z Piastem Gliwice. Część zmian wymusiły kontuzje, kartki, ale fakt pozostawał faktem, że mecz rozpoczął mocno przebudowany zespół. Zaskoczeniem było m.in. to, że np. Alan Uryga nie tyle znalazł się w meczowej kadrze, co od razu zaczął spotkanie od pierwszej minuty. Uryga wrócił do gry po poważnej kontuzji i był to dla niego ponowny debiut w zespole „Białej Gwiazdy” w oficjalnym meczu po ponad czterech latach przerwy. Ostatni raz zagrał bowiem dokładnie 4 czerwca 2017 roku w spotkaniu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Był to wtedy setny występ dla Wisły. W Zabrzu Uryga otworzył zatem drugą setkę.