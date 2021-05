Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Piastem Gliwice 16.05.2021

Biznes w Krakowie. Jak wrócić do gry po pandemii silniejszym niż kiedykolwiek? Odpowiedzi szukamy na Kongresie MBA

Dlaczego jedne krakowskie firmy okazały się całkowicie odporne na kryzys spowodowany pandemią, a nawet dostrzegły w nim szansę na szybszy rozwój, a inne poległy lub ledwie zipią? Jak zmienić lub przeorganizować swe biznesy, by się wzmocnić – teraz i na przyszłość? I jaka będzie owa przyszłość? Czy mamy powody do optymizmu? Rozmawiają o tym uczestnicy XVII Międzynarodowego Kongresu MBA, który rozpoczął się w piątek w Krakowie i potrwa do niedzieli. Po raz drugi najważniejsze w naszej części świata spotkanie praktyków i teoretyków biznesu oraz studentów MBA odbywa się w trybie ONLINE.