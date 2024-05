Jak nowy burmistrz Zakopanego poradzi sobie z problemami, z którymi miasto boryka się od lat?

Nowy burmistrz Zakopanego - Łukasz Filipowicz wraz z urzędem przejmie problemy, z którymi miasto, jego mieszkańcy, a także turyści borykają się od wielu lat. Co najbardziej doskwiera podtatrzańskiej miejscowości?

Brak obwodnicy miasta i zakorkowane ulice

Przejazd przez Zakopane w szczycie sezonu to droga przez mękę. Zakorkowane i wąskie drogi to nie lada wyzwanie dla kierowców, którzy nie mają doświadczenia w manewrowaniu krętymi i wąskimi uliczkami. Czasami przejazd ze wschodniej do zachodniej części miasta potrafi zająć nawet 2-3 godziny.

Ratunkiem dla mieszkańców i turystów, którzy stoją w korkach byłaby obwodnica miasta. Ostatnio wrócił pomysł na północną obwodnicę od zakopianki, aż po Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. O takim planie poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na Międzynarodowym Forum Górskim. Podobny projekt pojawił się ponad 10 lat temu, ale został oprotestowany przez mieszkańców. Sprawa trafiła nawet do Naczelnego Sądu Administracyjnego.