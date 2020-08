Wisła Kraków. Yaw Yeboah: W Manchesterze City powtarzali mi, żebym nigdy się nie poddawał

- Grał pan w piłkę w takich europejskich krajach jak: Anglia, Francja, Holandia, Hiszpania. To kraje mocniejsze piłkarsko od Polski. Dlaczego zdecydował się pan zatem przyjąć ofertę Wisły Kraków? - Wciąż jestem młodym piłkarzem, który chce być coraz lepszy. Tak było zresztą w każdym kraju, w którym miałem okazję grać. Jakiś czas temu mój menedżer powiedział mi, że jest oferta z Polski, z Wisły Kraków. Było też kilka innych propozycji, ale na końcu decyzja należała do mnie. Poczytałem trochę o Wiśle, dowiedziałem się, że to jeden z największych klubów w Polsce i pomyślałem, dlaczego mam nie spróbować. Taką decyzję podjąłem, bo uznałem, że w tym momencie spośród wszystkich ofert, jakie miałem, to będzie dla mnie najlepsza opcja.

- Jest pan w Polsce, w Krakowie już od prawie trzech tygodni. Jakie są pierwsze wrażenia? - To, co rzuciło mi się pierwsze w oczy i o czym mówił mi już wcześniej mój agent, to że Wisła jest bardzo dobrze zorganizowanym klubem. Gdy tylko pojawiłem się tutaj, wszyscy od razu chcieli mi pomagać. W załatwieniu mieszkania, innych codziennych spraw, praktycznie we wszystkim. W zespole też zostałem bardzo dobrze przyjęty. To na pewno ułatwia sprawę aklimatyzacji w nowym otoczeniu. Szybko dobrze poczułem się w Polsce.

- Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami Wisły i pytałem o pana. Mówią, że jest pan bardzo szybki i dobrze radzi sobie w grze jeden na jednego. To pańskie najmocniejsze strony? - Można tak powiedzieć. Myślę też, że jestem nieźle wyszkolony technicznie. Lubie wchodzić w dryblingi, lubię grać jeden na jednego i w takich sytuacjach nigdy się nie poddaję. Pamiętam, że tak było już gdy byłem bardzo małym chłopcem. Grałem wtedy ze starszymi kolegami, ale starałem się zawsze próbować dryblować. Myślę, że takie podejście sprawiło, że w wieku kilkunastu lat wypatrzyli mnie skauci Manchesteru City. I gdy tam trafiłem nawet ci naprawdę znani piłkarze, tacy jak Yaya Toure czy David Silva powtarzali mi, żebym próbował, żebym nie przejmował się, że coś nie wychodzi, że raz czy drugi stracę piłkę. Po prostu, żeby nigdy się nie poddawać. Jeśli takie rzeczy mówią ci wielcy zawodnicy, to znaczy, że tak właśnie trzeba podchodzić do futbolu, że to dobra droga. Dlatego nigdy nie bałem się takich decyzji na boisku.

- Wspomniał pan o Manchesterze City. Jak czuł się kilkunastoletni chłopiec z małej wioski w Ghanie, który nagle trafił do klubu, w którym aż roiło się od wielkich piłkarskich gwiazd? - Jeśli mam być szczery, dla mnie to było prawdziwe szaleństwo! Grałem w Akademii w Ghanie, która współpracuje w Manchesterem City. Przyjechali stamtąd skauci i rzeczywiście wpadłem im w oko. I tak się to wszystko zaczęło. Początkowo nie było jednak wcale łatwo. Musiałem przyzwyczaić się do nowego kraju, pogody. Musiałem nauczyć się dobrze języka. Wyglądało to początkowo tak, że przez kilka miesięcy trenowałem w Manchesterze, a później wracałem do Ghany, żeby załatwić sprawy wizowe i znów wrócić do Anglii. W klubie spotkałem dużo życzliwości. Wielkie gwiazdy zachowywały się bardzo normalnie. Nawet jeśli miałem chwile zwątpienia, to pomagali mi tacy piłkarze jak David Silva, Kun Aguero. Choć muszę też przyznać, że jak pierwszy raz tam się pojawiłem, pomyślałem, gdzie ja jestem? Ten pobyt w Manchesterze dał mi dużo siły, wiele się tam też nauczyłem.

- Wróćmy do spraw boiskowych. Nie zaczynał pan przygotowań do sezonu razem z zespołem, ale trenujecie wspólnie już kilka tygodni. Może pan powiedzieć, że jest gotowy na sto procent do gry?

- Tak jestem. Zresztą uważam, że najważniejsze w takiej sytuacji jak moja, jest przygotowanie mentalne. A ja jestem dobrze nastawiony do gry, do tego, żeby pomóc drużynie. Z moimi dokumentami jest już wszystko w porządku, więc liczę na to, że może zagram już w sobotę. Ja jestem na to gotowy. Jeśli trener uzna, że przydam się, jestem do jego dyspozycji.

- Podpisał pan trzyletni kontrakt z Wisłą. To długa umowa. Jakie są pańskie nadzieje związane z występami w Krakowie? Chce pan zostać gwiazdą ekstraklasy, może wrócić do reprezentacji Ghany, do której był pan już powoływany?

- Podchodzę do sprawy w taki sposób, że zawsze najważniejszy jest klub, drużyna i każdy zawodnik, który jest w zespole powinien o tym pamiętać. Dopiero na końcu znajdują się indywidualne cele. Jeśli wszyscy w drużynie tak będą podchodzić do sprawy, to wtedy jest znacznie większa szansa na to, żeby odnieść sukces. Koncentruję się dlatego na tym, żebyśmy wygrywali jako Wisła. Jeśli tak będzie, a ja w tym będę miał swój udział, to inne sprawy mogą przyjść już same. Wtedy być może ktoś uzna mnie za wartościowego zawodnika, może dostanę nawet powołanie do reprezentacji. To będzie wtedy taki dodatkowy bonus za pracę dla zespołu. Podpisałem rzeczywiście długi kontrakt, ale to nie jest tak, że codziennie zastanawiam się, co będzie za te trzy lata. Teraz najważniejszy jest każdy dzień, każdy trening, moja aklimatyzacja w Polsce, w Krakowie, adaptacja w nowej lidze. Mam wielką nadzieję, że zrobię tutaj postęp. Mówiłem już, że wciąż jestem młodym zawodnikiem, że chcę się uczyć. A tak może być jedynie wtedy, jeśli codziennie będę ciężko pracował na treningach.