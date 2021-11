Wisła Kraków zrobiła swoje w Pucharze Polski. Przy Reymonta lepsze nastroje przed derbami

Rewolucją może tego nie nazwalibyśmy, ale jednak trener Adrian Gula dokonał wielu zmian w wyjściowej jedenastce Wisły Kraków na mecz w Tychach. Dokładnie pięciu. Co by słowacki trener nie opowiadał na konferencji przed tym meczem, to niedzielne derby musiały być już w jego głowie… Nie oznacza to jednak, że ci zawodnicy, którzy na boisko wyszli, nie starali się od pierwszych minut realizować plan, jakim był awans do kolejnej rundy.

Tyszanie z kolei jakby wiedzieli, że Wisła ma problemy po stałych fragmentach i od pierwszych minut szukali szansy na gola właśnie w nich. W 5 min zrobiło się pod bramką „Białej Gwiazdy” bardzo groźnie. Co prawda po rzucie rożnym krakowianie wybili piłkę, ale za krótko. W końcu trafiła ona do Sebastiana Stebleckiego, który dośrodkował ponownie w pole karne. A tutaj w ogromnym zamieszaniu piłka spadła pod nogi Gracjana Jarocha, który strzelał z kilku metrów. Mikołaj Biegański zdołał jednak obronić.