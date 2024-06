Właściciel Cracovii pozostaje sponsorem belgijskiego klubu z piłkarskiej Ligi Europy

Comarch od wielu lat wspiera kluby sportowe na arenie międzynarodowej, wcześniejsze umowy partnerstwa obejmowały tak renomowane piłkarskie firmy, jak francuski Lille OSC I niemiecki TSV 1860 Monachium.

Założony w 1897 roku i mający siedzibę w Brukseli Royale Union Saint-Gilloise (RUSG) jest jednym z najstarszych i najbardziej utytułowanych belgijskich klubów, który ma na koncie jedenaście tytułów mistrza kraju. Po okresie gry w niższych ligach RUSG powrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej w sezonie 2020/2021 i od tego czasu odnosi znaczące sukcesy.

W minionym sezonie Royale Union Saint-Gilloise odpadł w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów po dwumeczu z Glasgow Rangers, po czym awansował do fazy grupowej Ligi Europy, eliminując FC Lugano. W niej mierzył się z Toulouse, LASK Linz i Liverpoolem, ale nie udało mu się powtórzyć osiągnięcia z sezonu 2022/2023, gdy dotarł do ćwierćfinału tych rozgrywek, odpadając dopiero po starciu z Bayerem Leverkusen. Teraz celem jest historyczny awans do Champions League.