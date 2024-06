Woda kokosowa – odkryj jej zalety i właściwości. Zobacz przepisy na zdrowe koktajle z wodą kokosową w roli głównej

Woda kokosowa - źródło naturalnych elektrolitów

Niektóre z tych minerałów tracimy wraz z potem, dlatego powinny być regularnie dostarczane, w celu odpowiedniego nawodnienia organizmu Niewielkie niedobory sodu i potasu w łatwy sposób można uregulować pijąc dobrej jakości płyny - istotna w ich składzie będzie właściwa proporcja tych pierwiastków względem siebie. Optymalny, czyli taki jak w płynach fizjologicznych, ma właśnie woda kokosowa. To sprawia, że jest idealnym napojem dla osób aktywnych, które powinny uzupełnić elektrolity po wysiłku – zarówno fizycznym jak i umysłowym, a także po zakrapianej imprezie. Szukając na sklepowych półkach wody kokosowej, zwracajmy uwagę na czysty i krótki skład. Istotne jest także to, by zawierała wyłącznie naturalne składniki.

Przepis na zielone smoothie z wodą kokosową z witaminą C

Woda kokosowa - odżywczy skład i mało kalorii

Co więcej, woda kokosowa – dzięki naturalnym dodatkom, takim jak np. kolagen, witamina C czy magnez – ma unikalny skład, oferując tym samym konsumentom jeszcze więcej wartości i benefitów z jej spożywania. Zamiast samodzielnego napoju warto ją wykorzystać jako składnik arbuzowej lemoniady.

Przepis na lemoniadę arbuzową z wodą kokosową z kofeiną

Woda kokosowa - delikatny smak i wszechstronne zastosowanie

Przepis na truskawkowy koktajl z wodą kokosową z liczi

Sposób przygotowania: Truskawki, miętę, nasiona chia oraz cukier przełóż do wysokiego naczynia i zmiksuj, następnie dodaj sok z cytryny, lód i wlej wodę kokosową. Całość przelej do dzbanka.

Woda kokosowa służy urodzie

Przepis na koktajl z marakują i wodą kokosową z acai

Woda kokosowa - alternatywa dla napojów izotonicznych

Woda kokosowa lepiej się sprawdza niż napoje izotoniczne m. in. ze względu na naturalne składniki odżywcze, niższą zawartość cukru i naturalne źródło elektrolitów. To ważne dla osób aktywnych – zarówno fizycznie jak i umysłowo. Wybierając wodę kokosową z kofeiną marki QF (Quality Food) osiągamy efekt jak po wypiciu espresso. Plusem tego produktu jest to, że w przeciwieństwie do kawy, nie barwi zębów – co docenią np. osoby noszące silikonowy aparat na zęby – oraz jest łagodniejsza dla żołądka.