Wojnicz. Wypadek na DK 94. BMW dachowało na drodze. Kierowca był pijany [ZDJĘCIA]

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło w poniedziałek (14 czerwca) tuż po godz. 20.

- Kierowca bmw jechał w kierunku Brzeska. Z nieznanych powodów wjechał najpierw w liny przy drodze, a nastepnie doprowadził do przewrócenia pojazdu na dach. Na szczęście nie doszło do zderzenia z innym pojazdem. On sam z wypadku wyszedł bez szwanku – relacjonuje asp. Sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.