Wojska Obrony Terytorialnej w gotowości! Co to oznacza? [MAPA] Remigiusz Szurek

Fot. Grafika WOT Twitter

W czwartek na oficjalnym profilu Wojsk Obrony Terytorialnej na Twitterze pojawił się komunikat nt. podwyższenia statusu gotowości do natychmiastowego stawiennictwa. Co to oznacza w praktyce?