Wójt Ropy Karol Górski wygrał toyotę w Loterii Spisowej. Do pracy chętnie jednak nadal chodzi pieszo

Pojechał więc do Warszawy na zaproszenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wziął udział w gali i odebrał samochód. To biała pięciodrzwiowa toyota yaris z sześciostopniową skrzynią biegów i półtoralitrowym benzynowym silnikiem.

- Auto jest ekonomiczne i ekologiczne - mówi wójt, który nowym samochodem dojeżdża do pracy w Urzędzie Gminy.

Nie rezygnuje przy tym z pieszego pokonywania drogi do pracy: - Lubię wybrać się do pracy na piechotę, bo wtedy mam czas na spotkanie i rozmowy z mieszkańcami, nie zarzucam też roweru, ale to rekreacyjnie - dodaje.