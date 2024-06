Kamil Labudda to znana postać w świecie motoryzacji, prowadząca kanał na YouTube od 2019 roku. Jego treści skupiają się głównie na motoryzacji oraz akcjach charytatywnych, zyskując ogromną popularność wśród fanów. Zasłynął z rozdawania pieniędzy. Ostatnio jego kanał bije rekordy popularności m.in. przez loterię „7 aut X Budda”, w której rozdawał samochody, a teraz sztabki złota w grze „2 Million Gold Event”. Właśnie jednym z jej zwycięzców jest Jacek Śliwa z Bobowej.

Gra „2 Million Gold Event” to wyjątkowa rywalizacja, która łączy elementy intelektualne i sprawnościowe. Zaczyna się w świecie wirtualnym, by następnie przenieść się do rzeczywistości, gdzie uczestnicy rywalizują na ulicach jednego z miast.

Zabawa zaczynała się od kupienia napoju firmy youtubera i rejestracji na stronie. Potem każdy zarejestrowany musiał wypełnić test 10 pytań zamkniętych. Jedenaste pytanie otwarte pozwoliło na tym etapie wyłonić do dalszej części konkursu 777 osób w każdej kategorii wiekowej. Jedna ze sztabek złota została bowiem przeznaczona dla użytkowników w wieku od 16 do 21 lat, druga dla osób powyżej 21 lat. Półfinały to już terenowa gra miejska, w której wyłonionych zostało 200 finalistów w obydwu kategoriach. Finał konkursu był teleturniejem z wiedzy.