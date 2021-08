Obiecują leki w Loterii Narodowego Programu Szczepień. NFZ ostrzega przed oszustami

- Dotarły do nas sygnały od pacjentów, do których zadzwoniły osoby podające się za organizatorów loterii. Osoby te informowały o wygranej, którą miały być leki nierefundowane przez NFZ, oraz o konieczności opłacenia przesyłki z nagrodą. Prawdopodobnie to próba wykorzystania trwającej Loterii Narodowego Programu Szczepień (NPSz) do działań niezgodnych z prawem - informuje Fundusz.

I dodaje, że nielegalny proceder został już zgłoszony na policję.

Urzędnicy przypominają, że w loterii szczepionkowej do wygrania są nagrody pieniężne, hulajnogi i samochody, natomiast nie leki. Ponadto nagrody rzeczowe organizator, czyli Totalizator Sportowy - przekazuje zawsze na własny koszt, po ustaleniu terminu dostawy ze zwycięzcą.

Fundusz apeluje, by w przypadku kontaktu ze strony oszustów podających się za organizatorów loterii, zgłaszać takie próby oszustwa na policję.