Wtorek będzie upalny, wkrótce nagła zmiana pogody

We wtorek będzie na ogół słonecznie, nieco chmur pojawi się tylko na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, z południowego wschodu. Okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Słonecznie, ale w części kraju tylko początkowo, zapowiada się także środa. Po południu w województwach zachodnich zacznie się chmurzyć, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. W trakcie wyładowań spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie możliwy jest grad. Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C w Małopolsce.