Wychowanek „Barcy” żegna się z Sandecją Nowy Sącz

„Kameruński zawodnik po raz drugi w swojej karierze bronił barw naszego klubu. Pierwszy raz do Nowego Sącza trafił w sezonie 2014/2015, łącznie z rundą jesienną kolejnych rozgrywek 2015/2016 zaliczył w biało-czarnej koszulce jedenaście spotkań, w których zdobył trzy bramki. Dziękujemy Armandowi za czas spędzony w Sandecji i życzymy powodzenia w dalszej karierze” - można przeczytać na łamach oficjalnej witryny internetowej klubu z miasta nad Dunajcem.

Liczący sobie 28 lat Armand Ella Ken dołączył do Sandecji Nowy Sącz w marcu br. W rozgrywkach Fortuna 1 Ligi zanotował ogółem sześć występów, wszystkie z ławki a w meczu wieńczącym ten sezon przy Kilińskiego 47, zdobył gola dla sądeczan na 2:0. Ostatecznie „Biało-Czarni” pokonali Puszczę Niepołomice 2:1. Nie pomogło to jednak piłkarzowi w przekonaniu sztabu szkoleniowego do pozostawienia go w Nowym Sączu.