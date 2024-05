Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki 2024. Spraw radość mamie i złóż jej piękne życzenia płynące prosto z serca

Piękne życzenia na Dzień Matki

Życzę Ci Mamo odwagi i siły, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień - jak fal, które pchają statek do przodu.

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi. Że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni, że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi: dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.

Ty budujesz mosty, Mamo, gdy woda w życiu wzburzona.

Przez Ciebie wiem, co to siła, co to znaczy nie poddawać się.

Dziękuję Ci za każdy dzień, za uśmiech Twój i za to, że jesteś.

W sercu Twym mieszka mój świat, mój dom, moja przystań.