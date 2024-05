Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 17.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (17.05 11:05) nie ma prądu w małopolskim?

Zielonki ul. Długopolska od 1 do 18, 18A, Kraków ul. Zielone Wzgórze nr 38, 36, 34, 34A, 34B 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Wielmoża ul. Poprzeczna od 44 do 70, Stacja Benzynowa, Sklep "u Karola", ul. Długa od 1 do 64. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

w części miejscowości Muszynka, budynki od numeru 27 do 11, i okolice 17.05 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowości Korzenna osiedle Pogwizdów, budynki nad Pływalnią oraz po drugiej stronie OSP, od boiska orlik po obu stronach drogi do okolic Delikatesów Centrum. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Raba Niżna osiedla: Mardauszówka, Maczugówka, Do Bajki, Ślusarzówka i okolice. 17.05 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowości Ciche numery od 60 do 100 i okoliczne. 17.05 od godz. 11:00 do 15:00

w miejscowości Szaflary, ulica Zakopiańska, od numeru 18 do 28 i od 35 do 40 i sąsiednie- okolice Gminy 17.05 od godz. 7:00 do 18:00

Ryczów ulica Spadzista, Krótka, Kręta, Ogrodowa, Szkolna, Jana Pawła II od numeru 48 do 18 i od 51 do 5. 17.05 od godz. 8:00 do 15:00

w Kościelisku ulice: Budzówka okolice numeru 30A, Królewska numery od 49 do 76 i okoliczne. 17.05 od godz. 9:00 do 17:00

w miejscowości Biała Tatrzańska, ul. Środkowa, od numerów: 210, 223 do numerów: 272A, 280 i okoliczne 17.05 od godz. 9:00 do 13:00

Przeciszów ulica Szkolna od numeru 28 do 74 i od 47 do 103. 17.05 od godz. 8:00 do 15:00

Grojec ulica Radziwił od numeru 12 do ulicy Kółkowej i od numeru 145 do ulicy Kółkowej. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków ul. Szybisko 1,3,5,7,8,8A,10,12,14; ul. Kotowskiego 3,5,7,9; Truskawiecka; ul. Myślenicka od 134 do 152 (parzyste) i od 159 do 177 (nieparzyste), ul. Sawiczewskich 1,2; l. Nałęczowska 1,3, ul. Lecznicza 4,4A; ul. Korczyńskiego 4,6,8, budynek obok 4; ul. Hypty 8, 13, 15 21.05 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ul. Aleksandrowicza od ul. Niewodniczańskiego do nr 15 oraz 16c 28.05 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Libertowska 1B, 3 do 22 oraz Libertów ulica Szlachecka 1 do 23, Zgodna 130,132. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

w Nowym Sączu ulica Batalionów Chłopskich numery nieparzyste od 11 do 21, Okulickiego numery 2, 4, 6 i okoliczne. 21.05 od godz. 7:00 do 13:00

w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków i okoliczne. 27.05 od godz. 11:00 do 14:00

Wyżyce do Mikluszowic w kier. Bieńkowic 21.05 od godz. 8:00 do 10:00

Bochnia ulice : Strzelecka do skrzyżowania z Dołuszycką , Dołuszycka w kierunku obwodnicy 27.05 od godz. 8:00 do 14:00

Olkusz ul. Jasna od nr 65 do nr 176 i od nr 94 do nr 184, Nowowiejska od nr 33a do 63, od nr 22 do nr 40, Miła od nr 39 do nr 45 i od nr 46 do nr 56 22.05 od godz. 8:00 do 17:00

w Bobowej ulice: Bohaterów Bobowej od ulicy Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Widok, Polna, Potok, Nowa, Stawowa od strony Nowej i okolice. 20.05 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowościach: Kobylanka, od strony Dominikowic, numeru 211 kolejno kierunek Kościół do sklepu, numeru 210, Dominikowice, od numerów: 475, 640, 2, 6 kolejno kierunek Rozbój do numeru 252 oraz kierunek Kościół do numeru 70 i okoliczne 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Kopanka ulica Skawińska 101 do 137 i 84 do 116,Słoneczna, Wspólna 3 i 8 20.05 od godz. 8:00 do 14:00

Kamień ul: Borowa Górka, Gromadzka, Rubinowa od nr. 24 do 30 oraz okolice w/w ulic 20.05 od godz. 8:00 do 12:00

Zaborze III od numeru 32 do 34m 23.05 od godz. 8:00 do 12:00

Giebułtów ul. Jana Karcza przy Częstochowskiej, Modlnica ul. Plac Wspólnoty, Spokojna, Słoneczna, Kasztanowa, Częstochowska od Szyc do Św. Wojciecha, Szyce ul. Słoneczna, Dobrosąsiedzka, JEsionowa, Olkuska od Ogrodowej do Modlnicy, Wilcze Doły, Zakątek Podróżnika, Plac Wspólnoty 22.05 od godz. 8:00 do 14:00

Przybysławice: ul. Pogodna od 9 do końca i od 24 do końca, ul. Muzyczna, ul. Na Chochół od 64 do końca i od 47 do końca 23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Libertów ulica Zgodna 116,122,128,135 do 183, 130 do 132, Borowa 2, Olszyńska 2 do 6 28.05 od godz. 7:00 do 8:00

28.05 od godz. 14:00 do 16:00

Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00