Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 26.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (26.06 12:03) nie ma prądu w małopolskim?

Bochnia - część ulicy Krzyżanowickiej. Krzeczów - ul. Dębowa i Graniczna nr 54. Słomka - nr. 48, 49, 59, 72. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Bochnia część ulicy Krzyżanowickiej ; Krzeczów ulice: Dębowa i Graniczna numer 54 ; Słomka numery: 48 , 49 , 59 , 72 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu ulice: Bielowicka, Grunwaldzka od okolic numeru 161 po obydwu stronach drogi do okolic numeru 187 wraz z przyległymi. 26.06 od godz. 9:00 do 14:00

Kraków os. Bohaterów Września 35 kl. 1,2,3 26.06 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Moczydło i Perłowa 1, 2 26.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ul. Stelmachów 66 - 72 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Wysowa-Zdrój- okolice Domków Apartamentów Restauracji Chutor Grzegorza 26.06 od godz. 8:00 do 13:00

Radgoszcz - ul. Górki oraz Żdżary - ul. Nowa 73. 26.06 od godz. 8:00 do 16:00

Radgoszcz - ul. Górki oraz Żdżary - ul. Nowa 73 26.06 od godz. 8:00 do 16:00

Okleśna Ul. Nowowiejska, Relaksowa, Sosenki, Jazowa, Majowa. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Olkusz ul. Krucza Góra 58c, 58d 26.06 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI DOŁY , PRZYSIÓŁEK POD LASEM ; OBRZEŻE PORĄBKI USZEWSKIEJ 26.06 od godz. 10:30 do 17:00

MIEJSCOWOŚCI JASTEW PRZYSIÓŁKI DĘBCZAK, PODLESIE 26.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wielmoża ul. Zacisze, ul. Krakowska, ul. Kamieniec Górny, ul. Kamieniec Dolny, ul. Poręba 26.06 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Olszówka osiedla: Łabuzy, Żury i okolice. 26.06 od godz. 8:00 do 14:30

Lusławice wzdłuż drogi powiatowej, Magiel , Szczypkówka, Roztoka od strony Lusławic 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Lusławice wzdłuż drogi powiatowej, Magiel , Szczypkówka, Roztoka od strony Lusławic. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Biały Kościół ul. Mączna 11 26.06 od godz. 10:00 do 17:00

Siedlec pod lasem i ul Na Błonie 26.06 od godz. 9:30 do 14:00

Liszki Hurtownia Wędlin, ul. Poległych 1943 r. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Liszki ul.: Krakowska, Lisiecka, Felicjanek, Mazurowa, Parkowa i okolice w/w ulic 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Zabierzów ul. Przy Torze 43, 43a, 45, 47, 49, 63, 65, 69, domy w budowie przy nr 69 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Jasienna osiedla: Lechy, Rozdola oraz budynki w kierunku osiedla Górna Wieś. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Grybów osiedle Biała Wyżna budynki numery 309, 421 wraz z sąsiednimi. 26.06 od godz. 8:00 do 13:00

Jawornik Szkoła kierunek strażnica, droga główna, Rudnik 26.06 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Jodłownik budynki od okolic Urzędu Gminy po obydwu stronach drogi w kierunku miejscowości Mstów do okolic numeru 251, budynki numery 116, 117, 118 wraz z sąsiednimi, zasilane ze złącza kablowego numer 2368, osiedle Zadział i okoliczne. 26.06 od godz. 8:00 do 15:30

w miejscowościach: Gródek Nad Dunajcem budynki od okolic numeru 245 wzdłuż brzegu jeziora do numeru 52, Bartkowa - Posadowa od numeru 313 w kierunku Przydonicy do numeru 16 i okoliczne. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Bukowina Tatrzańska, ulice: Długa, od numeru 83 do 90, Wierch Spiski, od numeru 1 do 15 i sąsiednie 26.06 od godz. 8:00 do 13:00

ŁękiDolne ŁękiGórne Zwiernik Pilzno ulica Witosa Leśna Kościuszki Legionów Paderewskiego PilznoDulczówka PodelsieMachowskie Machowa Żdżary PogórskaWola Lipiny Czarna ulica Zielona Witosa 26.06 od godz. 11:29 do 13:30

Rajsko ulica Pszczyńska, Wilamowicka od nr 1 do 5A, Żołnierska 26.06 od godz. 8:00 do 15:00

w części miejscowości Bańska Wyżna, szlak Papieski od nr 93 do nr 153 nieparzyste. 26.06 od godz. 11:00 do 13:00

w miejscowości Spytkowice- okolice Cmentarza, Sklepu Kracik 26.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Wola Kosnowa osiedla: Gębacze, Pyrdoły, Gromale od strony Gębaczy, budynki w kierunku miejscowości Kiczna i okoliczne 26.06 od godz. 8:00 do 16:00

Witanowice ulica Brzozowa, Radwany od Krakowskiej do okolic numeru 37, 41, Nadbrzeżna od Krakowskiej do okolic numeru 19. 26.06 od godz. 8:30 do 16:00

Witanowice ulica Brzozowa, Radwany od skrzyżowania z ulicą Krakowską do numerów 35 i 39 oraz sąsiednich, Nadbrzeżna od skrzyżowania z ulicą Krakowską do numerów 11 i 19 oraz sąsiednich, Krakowska 54. 26.06 od godz. 8:30 do 14:00

w miejscowości Białka Tatrzańska, ulice: Kaniówka oraz Środkowa, od strony Kaniówki 26.06 od godz. 9:00 do 14:00

zasilanym ze stacji transformatorowej Tomice Młyn obwody Ryczki, Młyn, Wojska Polskiego, Pawilon, Tomice, Bar, Żółtek, Krzemień 26.06 od godz. 11:15 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków ul. Dworna 17 - 21A, 34 27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ul. Węgrzynowicka

27.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków os. Bohaterów Września 36 kl. 1,2,3

27.06 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków Sidzina ulica Chlebiczna 2 do 36 i 1 do 45 oraz 33a, Opałka cała oraz budynek Szkoły i Przedszkola.

3.07 od godz. 7:45 do 16:00

Kraków ul. Wielicka: 226, 249, 251A, Facimiech: 2 do 12 i 3 do 11B zasilani z sieci napowietrznej

3.07 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków Sidzina ulica Chlebiczna 2 do 36 i 1 do 45 oraz 33a, Opałka cała oraz budynek Szkoły i Przedszkola.

4.07 od godz. 7:45 do 16:00

Nowy Sącz

w Nowym Sączu ulica Osiedlowa budynek numer 27 i okoliczne.

27.06 od godz. 7:00 do 12:00

w Nowym Sączu, ul. 1 Brygady, budynek nr 2

28.06 od godz. 7:00 do 11:00