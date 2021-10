Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 7.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (7.10 1:08) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulice Skrzetuskiego Janowskiego Fałęcka i przyległe

od 6.10 godz. 19:34 do 7.10 godz. 3:00

Nowy Sącz

Nowy Sącz, Łazy biegonickie, Poręba Mała.

od 6.10 godz. 23:00 do 7.10 godz. 2:00

powiat limanowski

w dniu 7 Października w godzinach od 17 do 19, w części miejscowości Przyszowa, Kanina: osiedla: Kierków, za Gościńcem, Buczki, Połaniec, Podkanina, Dębiny, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

od 4.10 godz. 11:19 do 7.10 godz. 20:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Ojcowska 29, Na Polach 4 do 36, 40 oraz 5 do 23, Krajewskiego 10 i okolice

7.10 od godz. 7:30 do 14:30

Kraków ul. Stopki

8.10 od godz. 8:00 do 10:30